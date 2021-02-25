Турция прокомментировала ситуацию в Армении

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал информацию о том, что Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Турция прокомментировала ситуацию в Армении
  • Reuters

По его словам, турецкая сторона считает происходящее переворотом и негативно оценивает сложившуюся ситуацию.

«Где бы в мире ни происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку. Можно критиковать, требовать отставки правительства — это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с её стороны — это неприемлемо», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время своего выступления в Будапеште, где он находится с рабочим визитом.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

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