Турция прокомментировала ситуацию в Армении

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал информацию о том, что Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

По его словам, турецкая сторона считает происходящее переворотом и негативно оценивает сложившуюся ситуацию.

«Где бы в мире ни происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку. Можно критиковать, требовать отставки правительства — это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с её стороны — это неприемлемо», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время своего выступления в Будапеште, где он находится с рабочим визитом.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.