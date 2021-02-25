В ОДКБ оценили действия США в Европе
- Reuters
«Соединённые Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе», — цитирует ТАСС Сидорова.
По его словам, об этом свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия в Европе.
Он уточнил, что в Польше предусматривается размещение до 20 тыс. военных США.
Ранее командующий силами США в Европе и Верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всём мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.