Американский генерал заявил, что Россия угрожает существованию США

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Командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуации во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.

«Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе... Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников», — приводит РИА Новости его слова.

Генерал отметил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для «принуждения соседних стран».

По его словам, Москва прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников.

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