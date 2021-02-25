Американская активистка прокомментировала позицию Байдена в ситуации с Навальным

Американская активистка Сара Флаундерс прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.

В конце января американский лидер Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал освободить Навального.

В материале, опубликованном на сайте Workers.org, под названием «Алексей Навальный: почему Байден поддерживает русского фашиста?» Флаундерс задаётся вопросом, почему президент США выразил поддержку Навальному, а не Джулиану Ассанжу, например.

Она высказала мнение, что американские и немецкие официальные лица, представляющие Навального как журналиста-диссидента, блогера-расследователя или борца с коррупцией, вводят в заблуждение.

По мнению Флаундерс, «Байден мог бы послать обнадёживающий сигнал о правах человека, отказавшись от американских требований об экстрадиции Ассанжа».

В статье активистка напоминает о связи Навального с «Русским маршем», митинги которого «представляли собой собрания нацистских элементов, монархистов и религиозных православных групп».

Флаундерс также называет Навального организатором «движения против нелегалов».

В материале она упоминает и об уголовных делах, возбуждённых в отношении Навального.

В заключение Флаундерс отмечает незначительную поддержку Навального в России. По её словам, после предполагаемого отравления в прошлом году его рейтинг достиг максимума, который составил 20%. При этом, как подчёркивает активистка, один из опросов показал, что лишь 2% готовы поддержать Навального как кандидата.

23 февраля появилась информация, что правозащитники из Amnesty International перестали считать Алексея Навального узником совести. Об этом сообщает журналист Аарон Мате со ссылкой на письмо организации.

В нём отмечается, что в последнее время в соцсетях стали активно распространяться старые видео и публикации, в которых Навальный «делает противоречивые высказывания».