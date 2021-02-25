В Госдуме оценили заявление об угрозе России существованию США

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление командующего силами США в Европе и верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса о том, что Россия дестабилизирует ситуацию во всём мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.
В Госдуме оценили заявление об угрозе России существованию США
  • РИА Новости

По словам Бальбека, именно США активно вмешиваются во внутренние дела других государств.

«Именно в США авианосец — это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца. Соединённые Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведёт к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России», — пояснил парламентарий.

Кроме того, депутат добавил, что сегодня «призрак российской угрозы» — это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений.

«Потерять такой денежный поток они боятся, используют все свои возможности для поддержания этого тренда», — заключил он.

Ранее Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всём мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.

Генерал отметил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времён советской эпохи и использует силу для «принуждения соседних стран».

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