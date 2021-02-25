Представители Южной Кореи и США обсудили КНДР
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Как сообщила пресс-служба южнокорейского МИД, встреча состоялась в формате видеоконференции.
«Стороны отметили, что Сеул и Вашингтон поддерживают тесную координацию в процессе пересмотра новой американской администрацией политики в отношении Северной Кореи», — цитирует сообщение ТАСС.
Стороны провели глубокий обмен мнениями по поводу путей возобновления процесса денуклеаризации на Корейском полуострове и установления прочного мира в регионе.
Ранее представители США, Южной Кореи и Японии провели встречу, на которой обсудили политику в отношении КНДР.