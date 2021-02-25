Представители Южной Кореи и США обсудили КНДР

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Спецпредставитель Министерства иностранных дел Южной Кореи по ядерной проблеме КНДР Но Гю Док обсудил со спецпредставителем США Сон Кимом вопросы денуклеаризации и безопасности в регионе.
Представители Южной Кореи и США обсудили КНДР
  • Reuters
  • © Heo Ran

Как сообщила пресс-служба южнокорейского МИД, встреча состоялась в формате видеоконференции.

«Стороны отметили, что Сеул и Вашингтон поддерживают тесную координацию в процессе пересмотра новой американской администрацией политики в отношении Северной Кореи», — цитирует сообщение ТАСС.

Стороны провели глубокий обмен мнениями по поводу путей возобновления процесса денуклеаризации на Корейском полуострове и установления прочного мира в регионе.

Ранее представители США, Южной Кореи и Японии провели встречу, на которой обсудили политику в отношении КНДР.

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