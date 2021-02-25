В Казахстане выявили более 210 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.
По данным комиссии, всего выздоровели 194 375 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 696 вылечившихся. Днем ранее сообщили о 946 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 718, увеличившись за сутки на 11.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана будет смягчён карантин.