В Казахстане выявили более 210 тысяч случаев коронавируса

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 795 новых случаев коронавируса, что на 42 больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 210 357.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.

По данным комиссии, всего выздоровели 194 375 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 696 вылечившихся. Днем ранее сообщили о 946 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 718, увеличившись за сутки на 11.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана будет смягчён карантин.