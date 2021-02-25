На Кубе начали производство второй вакцины от коронавируса
- globallookpress.com
Отмечается, что другая кубинская вакцина от коронавируса Soberana 02 в следующем месяце также пройдет третий этап испытаний, в котором примут участие 42 тыс. человек.
Препарат также предполагается поставлять в заинтересованные страны, такие как Индия, Вьетнам, Иран и Венесуэла.
Ранее компания Moderna заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от «южноафриканского» штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.