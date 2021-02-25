На Кубе начали производство второй вакцины от коронавируса

Медицинская промышленность Кубы начала массовое производство местной вакцины от коронавируса Abdala, третий этап клинических испытаний которой начнется в марте, сообщает ТАСС.

Отмечается, что другая кубинская вакцина от коронавируса Soberana 02 в следующем месяце также пройдет третий этап испытаний, в котором примут участие 42 тыс. человек.

Препарат также предполагается поставлять в заинтересованные страны, такие как Индия, Вьетнам, Иран и Венесуэла.

Ранее компания Moderna заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от «южноафриканского» штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.