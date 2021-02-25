В Австралии одобрили кодекс, регулирующий отношения СМИ и цифровых платформ

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Парламент Австралии принял кодекс, регулирующий отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами.
В Австралии одобрили кодекс, регулирующий отношения СМИ и цифровых платформ
  • Reuters

«Сегодня парламент принял предложенный правительством Моррисона передовой обязательный кодекс по ведению переговоров между новостными компаниями и цифровыми платформами, призванный скорректировать дисбаланс переговорной силы между новостными компаниями и цифровыми платформами», — приводит РИА Новости слова министра финансов страны Джоша Фрайденберга.

Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.

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