В Австралии одобрили кодекс, регулирующий отношения СМИ и цифровых платформ

Парламент Австралии принял кодекс, регулирующий отношения между новостными компаниями и цифровыми платформами.

«Сегодня парламент принял предложенный правительством Моррисона передовой обязательный кодекс по ведению переговоров между новостными компаниями и цифровыми платформами, призванный скорректировать дисбаланс переговорной силы между новостными компаниями и цифровыми платформами», — приводит РИА Новости слова министра финансов страны Джоша Фрайденберга.

Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.