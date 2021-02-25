В Австралии одобрили кодекс, регулирующий отношения СМИ и цифровых платформ
- Reuters
«Сегодня парламент принял предложенный правительством Моррисона передовой обязательный кодекс по ведению переговоров между новостными компаниями и цифровыми платформами, призванный скорректировать дисбаланс переговорной силы между новостными компаниями и цифровыми платформами», — приводит РИА Новости слова министра финансов страны Джоша Фрайденберга.
Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.