Генсек ООН планирует провести встречу по Кипру в Женеве
- Reuters
«Цель встречи — определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — приводит ТАСС сообщение его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.
Формат предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами — гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.