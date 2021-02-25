Генсек ООН планирует провести встречу по Кипру в Женеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш собирает встречу по Кипру в формате «5+1» 27–29 апреля в Женеве впервые с 2017 года.

«Цель встречи — определить, есть ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем», — приводит ТАСС сообщение его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Формат предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами — гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.