В США назвали число вакцинированных от COVID-19

В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что всего по стране распределено 88 млн 669 тыс. 35 доз вакцин.

Отчёт CDC касается используемых в стране вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что компания Moderna заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от «южноафриканского» штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.