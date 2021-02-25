В США назвали число вакцинированных от COVID-19

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В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку.
В США назвали число вакцинированных от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что всего по стране распределено 88 млн 669 тыс. 35 доз вакцин.

Отчёт CDC касается используемых в стране вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что компания Moderna заявила, что отправила разрабатываемую ею вакцину от «южноафриканского» штамма коронавируса на клинические испытания в Национальный институт здоровья (NIH) США.

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