Австрия предлагает ввести «зелёные паспорта» для привитых от COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире телеканала ORF, что Вена вынесет в Европейский совет предложение ввести «зелёные паспорта» для тех, кто привился от коронавируса, имеет иммунитет после болезни или сделал новый тест.

«Нужен «зелёный паспорт» для каждого, кто либо привился, либо имеет иммунитет, потому что только что переболел коронавирусом, либо сделал новый тест», — приводит РИА Новости его слова.

По словам канцлера, введение этой системы во всей Европе поможет вернуться к нормальной жизни.

Он отметил, что паспорт может быть реализован в цифровом виде и находиться в телефоне.

Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19.