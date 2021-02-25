Австрия предлагает ввести «зелёные паспорта» для привитых от COVID-19

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире телеканала ORF, что Вена вынесет в Европейский совет предложение ввести «зелёные паспорта» для тех, кто привился от коронавируса, имеет иммунитет после болезни или сделал новый тест.
Австрия предлагает ввести «зелёные паспорта» для привитых от COVID-19
  • Reuters

«Нужен «зелёный паспорт» для каждого, кто либо привился, либо имеет иммунитет, потому что только что переболел коронавирусом, либо сделал новый тест», — приводит РИА Новости его слова.

По словам канцлера, введение этой системы во всей Европе поможет вернуться к нормальной жизни. 

Он отметил, что паспорт может быть реализован в цифровом виде и находиться в телефоне.

Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19.

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