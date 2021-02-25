Австрия предлагает ввести «зелёные паспорта» для привитых от COVID-19
- Reuters
«Нужен «зелёный паспорт» для каждого, кто либо привился, либо имеет иммунитет, потому что только что переболел коронавирусом, либо сделал новый тест», — приводит РИА Новости его слова.
По словам канцлера, введение этой системы во всей Европе поможет вернуться к нормальной жизни.
Он отметил, что паспорт может быть реализован в цифровом виде и находиться в телефоне.
Ранее сообщалось, что в Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19.