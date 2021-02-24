Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе

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Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе, личный состав его администрации эвакуирован. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник.
Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе
  • AFP

«24 февраля по пункту пропуска «Серакаб» боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершён миномётный обстрел, а также нанесён удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата», — цитирует ТАСС Сытника.

По его словам, командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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