Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе, личный состав его администрации эвакуирован. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник.

AFP

«24 февраля по пункту пропуска «Серакаб» боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершён миномётный обстрел, а также нанесён удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата», — цитирует ТАСС Сытника. По его словам, командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска. Информации о пострадавших нет. Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб. * «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.