Россия, Турция и Иран заявили об усилении активности боевиков в Идлибе

Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Об этом информирует РИА Новости.

В заявлении по итогам встречи представителей России, Ирана и Турции в Сочи в астанинском формате говорится, что стороны подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путём полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Также они выразили серьёзную обеспокоенность из-за усиления присутствия и террористической активности группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* и других аффилированных с ней террористических организаций, угрожающих мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за её пределами.

Стороны заявили о решимости «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран».

Ранее сообщалось, что террористы совершили 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.