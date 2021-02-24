Россия и Киргизия подписали соглашение о системе маркировки товаров
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«Целью проекта является создание национального компонента информационной системы маркировки товаров в Киргизской Республике», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что работы планируется завершить в течение 18 месяцев, исполнитель будет привлекаться путём заключения государственного контракта.
«У нас (в России. — RT) эта система работает достаточно успешно за счёт того, что мы внедрили её в отношении широкого спектра отраслей», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что данная система повлияет на дополнительные поступления налогов в бюджет, «чистоту» рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента.
24 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Россию со своим первым официальным визитом.