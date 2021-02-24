The Hill: в США подтвердили эффективность вакцины Johnson & Johnson

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса, изготовленной американской компанией Johnson & Johnson, подтвердила её эффективность и безопасность.

Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на данные, опубликованные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Согласно опубликованной информации, эффективность вакцины может достигать 85% при лечении наиболее тяжёлых случаев заболевания.

Как пишет издание, экспертный совет FDA в пятницу, 26 февраля, проведёт совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения данного препарата.

Уточняется, что в случае положительного решения вакцина от Johnson & Johnson может быть одобрена к использованию на территории США уже на этой неделе.

Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.