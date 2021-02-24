The Hill: в США подтвердили эффективность вакцины Johnson & Johnson

Короткая ссылка
Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса, изготовленной американской компанией Johnson & Johnson, подтвердила её эффективность и безопасность.
The Hill: в США подтвердили эффективность вакцины Johnson & Johnson
  • Reuters

Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на данные, опубликованные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Согласно опубликованной информации, эффективность вакцины может достигать 85% при лечении наиболее тяжёлых случаев заболевания.

Как пишет издание, экспертный совет FDA в пятницу, 26 февраля, проведёт совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения данного препарата.

Уточняется, что в случае положительного решения вакцина от Johnson & Johnson может быть одобрена к использованию на территории США уже на этой неделе.

Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить