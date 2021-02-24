The Hill: в США подтвердили эффективность вакцины Johnson & Johnson
- Reuters
Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на данные, опубликованные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).
Согласно опубликованной информации, эффективность вакцины может достигать 85% при лечении наиболее тяжёлых случаев заболевания.
Как пишет издание, экспертный совет FDA в пятницу, 26 февраля, проведёт совещание, на котором будет принято решение о целесообразности одобрения данного препарата.
Уточняется, что в случае положительного решения вакцина от Johnson & Johnson может быть одобрена к использованию на территории США уже на этой неделе.
Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.