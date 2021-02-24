В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко «говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере».

Ранее стало известно, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.