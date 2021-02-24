В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Кремле назвали конструктивной встречу Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Лукашенко «говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере».

Ранее стало известно, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить