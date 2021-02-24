Минздрав Вьетнама обсудит регистрацию в стране «Спутника V»

Министерство здравоохранения Вьетнама на этой неделе обсудит регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг.

По его словам, ведомство ведёт активные переговоры на предмет поставок «Спутника V».

«На этой неделе Минздрав обсудит выдачу разрешения на использование российского препарата», — цитирует ТАСС Лонга.

Он также добавил, что за этот год Вьетнам получит не менее 90 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей.

30 января Вьетнам выдал разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.