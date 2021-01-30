Вьетнам выдал разрешение на экстренное применение вакцины AstraZeneca
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«Это первая вакцина от коронавируса, одобренная для использования во Вьетнаме», — говорится в сообщении на правительственном портале.
AstraZeneca обязалась поставить Вьетнаму 30 млн доз вакцины в течение 2021 года, первая партия должна поступить в страну в первом квартале года.
При этом вьетнамское правительство продолжает переговоры с другими производителями вакцины и работает над собственными препаратами, которые находятся на первой стадии клинических испытаний.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины AstraZeneca.
В конце декабря Британия первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca.
Вакцину также одобрили в Пакистане, Филиппинах, Аргентине и ЮАР.