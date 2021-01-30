Вьетнам выдал разрешение на экстренное применение вакцины AstraZeneca

Вьетнам выдал разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщил глава Минздрава страны Нгуен Тхань Лонг.

«Это первая вакцина от коронавируса, одобренная для использования во Вьетнаме», — говорится в сообщении на правительственном портале.

AstraZeneca обязалась поставить Вьетнаму 30 млн доз вакцины в течение 2021 года, первая партия должна поступить в страну в первом квартале года.

При этом вьетнамское правительство продолжает переговоры с другими производителями вакцины и работает над собственными препаратами, которые находятся на первой стадии клинических испытаний.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины AstraZeneca.

В конце декабря Британия первой в мире зарегистрировала вакцину AstraZeneca.

Вакцину также одобрили в Пакистане, Филиппинах, Аргентине и ЮАР.