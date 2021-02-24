Россия призвала США подтвердить недопустимость ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном предложил, чтобы Вашингтон и Москва переподтвердили формулу, что в ядерной войне не может быть победителей.

Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на конференции по разоружению в Женеве.

«Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками ядерной «пятёрки» основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что повторил это предложение госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора 4 февраля.

Также Лавров назвал вопросом первоочередной важности обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности с Москвой, несмотря на существующие разногласия.