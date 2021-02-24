Лавров предложил выработать правила регулирования соцсетей

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека призвал выработать правила регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях.
Лавров предложил выработать правила регулирования соцсетей
  • РИА Новости

По его словам, всё большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые «по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением».

«В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений», — отметил он.

Также Лавров заявил, что государства, которые взяли на себя обязательства обеспечить всем гражданам свободу доступа к информации, должны на деле добиться их выполнения, а не «прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно реагировать на контент в социальных сетях, но не ограничивать свободы выбора и слова людей.

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