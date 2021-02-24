Байден провёл переговоры с премьером Ирака

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент США подтвердил поддержку суверенитета и независимости Ирака. Стороны обсудили последние ракетные атаки в отношении иракских служащих и представителей коалиции, согласившись, что виновные в этих нападениях должны понести всю ответственность», — говорится в сообщении.

Стороны также коснулись тем продвижения стратегического партнёрства между странами и расширения двустороннего сотрудничества в ключевых вопросах.

Ранее Байден провёл переговоры по видеосвязи с канадским премьером Джастином Трюдо.