Байден провёл переговоры с премьером Ирака

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Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент США подтвердил поддержку суверенитета и независимости Ирака. Стороны обсудили последние ракетные атаки в отношении иракских служащих и представителей коалиции, согласившись, что виновные в этих нападениях должны понести всю ответственность», — говорится в сообщении.

Стороны также коснулись тем продвижения стратегического партнёрства между странами и расширения двустороннего сотрудничества в ключевых вопросах.

Ранее Байден провёл переговоры по видеосвязи с канадским премьером Джастином Трюдо.

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