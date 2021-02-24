США намерены координировать с Канадой подходы для конкуренции с Китаем

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Американский лидер Джо Байден в рамках переговоров с канадским премьером Джастином Трюдо заявил о намерении США совместно с Канадой координировать подходы для конкуренции с Китаем.
США намерены координировать с Канадой подходы для конкуренции с Китаем
  • Reuters

«В свете недавних переговоров в формате Группы семи это была возможность задействовать наше двустороннее партнёрство, чтобы рассмотреть вызывающие озабоченность вопросы в нашем полушарии и мире. Это включает координацию наших подходов для лучшей конкуренции с Китаем, отражение угроз нашим ценностям и интересам», — приводит ТАСС его слова по итогам проходившей в виртуальном формате встречи.

Американский лидер выразил поддержку в вопросе освобождения задержанных в Китае граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.

Ранее Байден отметил, что намерен обсудить с Трюдо борьбу с коронавирусом, темы изменения климата, проблем беженцев и миграции, а также борьбу за общие ценности на мировой арене и «укрепление наших демократий у себя дома».

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