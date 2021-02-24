Байден проводит переговоры с премьером Канады

Президент США Джо Байден начал переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«У США нет более близкого друга, чем Канада. Вот почему я позвонил Вам (Трюдо. — RT) первым в качестве президента», — приводятся слова американского президента на сайте Белого дома.

Байден отметил, что намерен обсудить с Трюдо борьбу с коронавирусом, темы изменения климата, проблем беженцев и миграции, а также борьбу за общие ценности на мировой арене и «укрепление наших демократий у себя дома».

Ранее Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Они обсудили ближневосточное урегулирование и другие региональные проблемы.