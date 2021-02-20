Байден проведёт виртуальную встречу с Трюдо
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«В ходе этого виртуального мероприятия президент подчеркнёт крепкое и глубокое сотрудничество между Соединёнными Штатами и Канадой как соседями, друзьями и союзниками по НАТО», — сказано в заявлении.
Отмечается, что лидеры обсудят сферы общих интересов, такие как борьба с коронавирусом, изменения климата, экономические связи и другие двусторонние и международные вопросы.
Ранее Байден и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Они обсудили ближневосточное урегулирование и другие региональные проблемы.