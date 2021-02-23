США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью приобретения Каиром российских истребителей Су-35.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Госсекретарь выразил беспокойство в связи… с возможным приобретением Египтом истребителей Су-35 у России», — приводит Интерфакс слова представителя Госдепа США Неда Прайса.

Отмечается, что дипломаты обменялись мнениями по региональным вопросам, а также обсудили «поддержку мирных переговоров в Ливии при посредничестве ООН, мирный процесс на Ближнем Востоке и сотрудничество в борьбе с терроризмом на Синае».

Ранее Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке.