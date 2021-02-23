США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью приобретения Каиром российских истребителей Су-35.
США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35
  • globallookpress.com

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Госсекретарь выразил беспокойство в связи… с возможным приобретением Египтом истребителей Су-35 у России», — приводит Интерфакс слова представителя Госдепа США Неда Прайса.

Отмечается, что дипломаты обменялись мнениями по региональным вопросам, а также обсудили «поддержку мирных переговоров в Ливии при посредничестве ООН, мирный процесс на Ближнем Востоке и сотрудничество в борьбе с терроризмом на Синае».

Ранее Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить