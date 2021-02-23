США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35
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«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Госсекретарь выразил беспокойство в связи… с возможным приобретением Египтом истребителей Су-35 у России», — приводит Интерфакс слова представителя Госдепа США Неда Прайса.
Отмечается, что дипломаты обменялись мнениями по региональным вопросам, а также обсудили «поддержку мирных переговоров в Ливии при посредничестве ООН, мирный процесс на Ближнем Востоке и сотрудничество в борьбе с терроризмом на Синае».
Ранее Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке.