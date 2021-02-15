Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке
- Reuters
«15 февраля состоялся телефонный разговор спецпредставителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимира Сафронкова с заместителем заместителя госсекретаря США Хади Амром, курирующим в Госдепартаменте проблематику БВУ», — говорится в заявлении МИД.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате «Ближневосточного квартета» международных посредников.
«В целом был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке», — добавили в министерстве.
Ранее Россия предложила провести весной-летом встречу министров стран «Ближневосточного квартета» с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией.