Россия и США обсудили сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке

Россия и США на переговорах констатировали общий настрой на сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке, сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Reuters

«15 февраля состоялся телефонный разговор спецпредставителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимира Сафронкова с заместителем заместителя госсекретаря США Хади Амром, курирующим в Госдепартаменте проблематику БВУ», — говорится в заявлении МИД. Стороны обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате «Ближневосточного квартета» международных посредников. «В целом был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке», — добавили в министерстве. Ранее Россия предложила провести весной-летом встречу министров стран «Ближневосточного квартета» с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией.