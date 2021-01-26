Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку

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Россия предлагает провести весной-летом встречу министров стран «Ближневосточного квартета» с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку
  • Pixabay

Как отметил Лавров, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.

«Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 Совета Безопасности. В поддержку этой инициативы мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов квартета, четырёх арабских стран (Египта, Иордании, Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна), а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора «арабской мирной инициативы».

Ранее Лавров заявил, что необходимо, чтобы США избегали «авантюр» на Ближнем Востоке, несущих угрозу всему региону. 

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