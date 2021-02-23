Обвиняемый в убийстве журналистки на Мальте приговорён к 15 годам тюрьмы

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На Мальте суд приговорил Винсента Муската, одного из трёх обвиняемых в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство AFP со ссылкой на решение суда.
Обвиняемый в убийстве журналистки на Мальте приговорён к 15 годам тюрьмы
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отмечается, что осуждённый на суде дал признательные показания.

Дафна Каруана Галиция была журналистом и блогером, вела антикоррупционные расследования.

Она погибла в октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля. Позднее стало известно о задержании восьми человек в рамках расследования данного дела.

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