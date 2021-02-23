Обвиняемый в убийстве журналистки на Мальте приговорён к 15 годам тюрьмы
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении агентства в Twitter.
#BREAKING Judge jails murderer of Maltese journalist Daphne #CaruanaGalizia for 15 years pic.twitter.com/edDAd4FK9e— AFP News Agency (@AFP) February 23, 2021
Отмечается, что осуждённый на суде дал признательные показания.
Дафна Каруана Галиция была журналистом и блогером, вела антикоррупционные расследования.
Она погибла в октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля. Позднее стало известно о задержании восьми человек в рамках расследования данного дела.