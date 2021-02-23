Обвиняемый в убийстве журналистки на Мальте приговорён к 15 годам тюрьмы

На Мальте суд приговорил Винсента Муската, одного из трёх обвиняемых в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство AFP со ссылкой на решение суда.

РИА Новости