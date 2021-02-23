Бразилия разрешила применение вакцины Pfizer от коронавируса

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Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило использование вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции.
Бразилия разрешила применение вакцины Pfizer от коронавируса
  • Reuters

«Безопасность, качество и эффективность вакцины Pfizer/BioNTech проверены специалистами Anvisa, которые продолжают работу в интересах защиты здоровья бразильских граждан», — приводит ТАСС слова главы регулятора Антониу Барра Торреса.

Pfizer стал первой вакциной от COVID-19, разрешённой в Бразилии для широкого использования. Ранее регулятор разрешил временное ограниченное применение в условиях чрезвычайной ситуации вакцин AstraZeneca и китайской Sinovac Biotech.

Также сообщалось, что Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.

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