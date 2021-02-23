Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС

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Европейская комиссия раскритиковала строгие ограничения на пересечение границ внутри Евросоюза, введённые рядом стран из-за ситуации с распространением коронавируса.
Еврокомиссия раскритиковала ограничения на поездки в шести странах ЕС
  • Reuters

«Вчера комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. Эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд. В этом послании ЕС призывает применять адекватные и недискриминационные меры», — приводит РИА Новости слова официального представителя ЕК Кристиана Виганда.

По его словам, Еврокомиссия призывает по возможности придерживаться рекомендаций Совета ЕС и в более широком смысле соблюдать правила свободного передвижения. 

Отмечается, что у стран есть десять дней, чтобы ответить на запрос ЕК.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что система здравоохранения страны рухнет, если соседние государства закроют границы.

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