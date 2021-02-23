В Афганистане началась кампания по вакцинации от COVID-19

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В Афганистане началась кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Афганистане началась кампания по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщается на странице Twitter бюро Всемирной организации здравоохранения в Афганистане.

«Первый этап кампании по вакцинации против COVID-19 был запущен сегодня Его Превосходительством президентом Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

В конце января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19.

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