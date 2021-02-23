Госдеп оценил договорённости МАГАТЭ и Ирана о проверочной деятельности
- Reuters
«Мы отмечаем, что МАГАТЭ и Иран достигли временного двустороннего технического решения относительно деятельности по мониторингу и верификации», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, США полностью поддерживают усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«США обеспокоены сообщениями о том, что Иран намеревается прекратить на этой неделе выполнение дополнительного протокола и других мер», — добавил глава пресс-службы.
В Госдепе также подчеркнули, что Соединённые Штаты призывают Иран «до конца выполнить свои обязательства» по верификации, а также в сфере нераспространения ядерного оружия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые договорённости между МАГАТЭ и Ираном по поддержанию проверочной деятельности.