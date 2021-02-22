Британия призовёт ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своей речи на открытии сессии Совета ООН по правам человека выступит с призывом отреагировать на ситуацию в сфере их соблюдения в России, Белоруссии, Китае и Мьянме. Об этом информирует агентство Bloomberg.

По информации агентства, Рааб призовёт «других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России её международным обязательствам в области прав человека» в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

К тому же министр расскажет о «кризисе прав человека» в Белоруссии из-за «жёсткого разгона» протестующих президентом Александром Лукашенко.

Отмечается, что Рааб также планирует рассказать о проблемах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае и призвать военных Мьянмы «отойти в сторону» и освободить гражданских лидеров.

Ранее Германия, Великобритания и Соединённые Штаты после решения суда в Москве заменить Алексею Навальному условный срок на реальный призвали к его освобождению.