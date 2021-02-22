Глава МИД КНР назвал причину ухудшения отношений между Китаем и США

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что причиной ухудшения отношений между КНР и Соединёнными Штатами стали действия администрации экс-президента США Дональда Трампа.

«В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьёзными трудностями с момента установления дипломатических отношений. Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США», — цитирует ТАСС Ван И.

Он подчеркнул, что предпринятые шаги по оказанию давления на Китай оказали «неизмеримый ущерб» на двусторонние отношения».

Также глава китайского МИД подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена «должна отказаться от предрассудков и необоснованных подозрений в отношении Китая» для нормализации китайско-американских отношений.

Ранее сообщалось, что Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.