В Сирии откроют три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба
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«По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу-Азейдин» для беспрепятственного перемещения населения через границы идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции и протурецким формированиям», — цитирует его РИА Новости.
Сытник уточнил, что пункты пропуска подготовлены к открытию при содействии ЦПВС.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с увеличившимся количеством обращений населения неподконтрольных Дамаску районов по поводу недостатка квалифицированной медпомощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся «из-за удушающих санкций США».
Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии.