В Сирии откроют три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба

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Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что для выхода жителей из Идлиба 22 февраля сирийские власти откроют три пункта пропуска.
В Сирии откроют три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба
  • © Reuters

«По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу-Азейдин» для беспрепятственного перемещения населения через границы идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции и протурецким формированиям», — цитирует его РИА Новости.

Сытник уточнил, что пункты пропуска подготовлены к открытию при содействии ЦПВС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с увеличившимся количеством обращений населения неподконтрольных Дамаску районов по поводу недостатка квалифицированной медпомощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся «из-за удушающих санкций США».

Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии.

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