В Сирии откроют три пункта пропуска для выхода жителей из Идлиба

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что для выхода жителей из Идлиба 22 февраля сирийские власти откроют три пункта пропуска.

«По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу-Азейдин» для беспрепятственного перемещения населения через границы идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной Вооружённым силам Турции и протурецким формированиям», — цитирует его РИА Новости.

Сытник уточнил, что пункты пропуска подготовлены к открытию при содействии ЦПВС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с увеличившимся количеством обращений населения неподконтрольных Дамаску районов по поводу недостатка квалифицированной медпомощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся «из-за удушающих санкций США».

Ранее в ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокаций с отравляющими веществами в Сирии.