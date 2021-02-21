В Минпромторге России высказались о поставках вооружения другим странам

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Глава российского Минпромторга Денис Мантуров рассказал RT о поставках Россией вооружения другим странам.
В Минпромторге России высказались о поставках вооружения другим странам
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«Мы традиционно ведём открытый и откровенный диалог с нашими партнёрами. Мы занимали всегда позицию максимальной открытости, чтобы наши коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», — заявил он.

Как подчеркнул министр, если российская сторона поставила технику, то она несёт за неё полную ответственность, включая обслуживание. При этом Россия не ограничивает покупателей в использовании купленного оружия.

«Это наши принципы и золотое правило», — заключил он.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

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