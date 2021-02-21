Чемезов оценил планы по производству сверхзвукового бизнес-джета
- РИА Новости
Об этом он заявил в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021.
«Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ. — RT) будут участвовать как финансовый инвестор», — цитирует его ТАСС.
Чемезов добавил, что пока что всё находится на начальном этапе.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская Объединённая авиастроительная корпорация планирует совместно с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala разрабатывать пассажирский сверхзвуковой самолёт.