Чемезов оценил планы по производству сверхзвукового бизнес-джета

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Глава госкорпорации «Ростех» прокомментировал планы по совместному производству сверхзвукового бизнес-джета Россией и ОАЭ.
Чемезов оценил планы по производству сверхзвукового бизнес-джета
  • РИА Новости

Об этом он заявил в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021.

«Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они (ОАЭ. — RT) будут участвовать как финансовый инвестор», — цитирует его ТАСС.

Чемезов добавил, что пока что всё находится на начальном этапе.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российская Объединённая авиастроительная корпорация планирует совместно с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala разрабатывать пассажирский сверхзвуковой самолёт.

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