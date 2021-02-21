Россия намерена совместно с ОАЭ разрабатывать сверхзвуковой самолёт

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Российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует совместно с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala разрабатывать пассажирский сверхзвуковой самолёт. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Россия намерена совместно с ОАЭ разрабатывать сверхзвуковой самолёт
  • РИА Новости

«Так же, как мы подписали по VRT-500 и VRT-300, то есть это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу ещё не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его «дочек», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос об участии ОАЭ в проекте.

По словам Мантурова, облик самолёта планируют закончить до конца текущего года или в начале 2022-го.

«Основные параметры, в моём понимании, на 80% свёрстаны: это скорость 1,5—1,8 маха. При том что на скорости 1,8 маха можно лететь не менее четырёх часов. А что касается версии, то речь идёт о восьмиместной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине», — добавил министр.

В октябре 2019 года в Минпромторге заявили, что Объединённые Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолёту Ми-38.

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