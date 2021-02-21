В Австрии назвали надёжной вакцину «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является надёжным и эффективным препаратом. Об этом заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер.
В Австрии назвали надёжной вакцину «Спутник V»
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Спутник V» — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее», — приводит Kronen Zeitung его слова.

Тальхаммер отметил, что использование разных вирусных векторов в первом и втором компонентах вакцины увеличивает её эффективность.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии.

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