В Австрии назвали надёжной вакцину «Спутник V»
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«Спутник V» — он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее», — приводит Kronen Zeitung его слова.
Тальхаммер отметил, что использование разных вирусных векторов в первом и втором компонентах вакцины увеличивает её эффективность.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии.