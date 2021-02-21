В НАТО назвали условие для увеличения сил альянса в Ираке

Командующий миссией НАТО в Ираке генерал Пер Ольсен заявил, что любое увеличение сил альянса в стране может быть выполнено только по просьбе Багдада.

Об этом сообщил портал Baghdad Al Youm.

«Миссия НАТО находится в Ираке по запросу иракских властей, и любое расширение её задач на территории страны может быть осуществлено только по просьбе иракского правительства», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение расширить миссию в Ираке.

По его словам, контингент Североатлантического альянса планируется увеличить с 500 до 4 тыс. человек.