В НАТО назвали условие для увеличения сил альянса в Ираке

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Командующий миссией НАТО в Ираке генерал Пер Ольсен заявил, что любое увеличение сил альянса в стране может быть выполнено только по просьбе Багдада.
В НАТО назвали условие для увеличения сил альянса в Ираке
  • Reuters

Об этом сообщил портал Baghdad Al Youm.

«Миссия НАТО находится в Ираке по запросу иракских властей, и любое расширение её задач на территории страны может быть осуществлено только по просьбе иракского правительства», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение расширить миссию в Ираке.

По его словам, контингент Североатлантического альянса планируется увеличить с 500 до 4 тыс. человек.

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