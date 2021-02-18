НАТО решило увеличить контингент в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение расширить миссию в Ираке. Контингент НАТО планируется увеличить с 500 до 4 тыс. человек.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Также Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО пока не приняли решение о выводе войск из Афганистана к 1 мая.

По его словам, консультации продолжатся в ближайшие недели.

В ноябре в Пентагоне заявляли, что к 15 января 2021 года США сократят численность своих войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс.