SZ сообщила о «дилемме» Байдена из-за «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена хотела бы восстановить тесное сотрудничество с ФРГ, но камнем преткновения для этого является проект «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Автор статьи пишет, что Байден своим «обменом любезностями» с канцлером Германии Ангелой Меркель «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами касательно трубопровода «Северный поток — 2».

Также в статье говорится, что пока непонятно, какой может быть уступка Байдена по проекту газопровода из России.

В материале также упоминается тот факт, что двое сенаторов США направили Байдену письмо с призывом не отказываться от жёсткой политики в отношении «Северного потока — 2».

«Это описывает дилемму Байдена, когда речь идёт о газопроводе, который уже давно является источником споров между Германией и США», — отмечается в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2».