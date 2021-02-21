SZ сообщила о «дилемме» Байдена из-за «Северного потока — 2»

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Администрация президента США Джо Байдена хотела бы восстановить тесное сотрудничество с ФРГ, но камнем преткновения для этого является проект «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
SZ сообщила о «дилемме» Байдена из-за «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Автор статьи пишет, что Байден своим «обменом любезностями» с канцлером Германии Ангелой Меркель «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами касательно трубопровода «Северный поток — 2».

Также в статье говорится, что пока непонятно, какой может быть уступка Байдена по проекту газопровода из России.

В материале также упоминается тот факт, что двое сенаторов США направили Байдену письмо с призывом не отказываться от жёсткой политики в отношении «Северного потока — 2».

«Это описывает дилемму Байдена, когда речь идёт о газопроводе, который уже давно является источником споров между Германией и США», — отмечается в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2».

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