Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»

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Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по «Северному потоку — 2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад.
Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»
  • globallookpress.com

Отмечается, что госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком «Фортуна».

Также в американском внешнеполитическом ведомстве не предложили вводить санкции в отношении каких-либо германских или других европейских компаний, причастных к проекту трубопровода.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не раскрывают суть своих переговоров с ЕС относительно проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

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