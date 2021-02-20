Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»

Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по «Северному потоку — 2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад.

Отмечается, что госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком «Фортуна».

Также в американском внешнеполитическом ведомстве не предложили вводить санкции в отношении каких-либо германских или других европейских компаний, причастных к проекту трубопровода.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США не раскрывают суть своих переговоров с ЕС относительно проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».