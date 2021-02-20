Эрдоган заявил об отсутствии со стороны США поддержки в вопросе РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не получила от США ожидаемой поддержки в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Об этом сообщает Anadolu.

«Мы все пережили период, когда недавно турецко-американская дружба подверглась серьёзному испытанию. Мы не смогли увидеть той поддержки и солидарности, на которую мы рассчитывали от нашего союзника по НАТО, особенно в вопросе борьбы с РПК и её ответвлениями», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400.