Эрдоган заявил об отсутствии со стороны США поддержки в вопросе РПК
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
«Мы все пережили период, когда недавно турецко-американская дружба подверглась серьёзному испытанию. Мы не смогли увидеть той поддержки и солидарности, на которую мы рассчитывали от нашего союзника по НАТО, особенно в вопросе борьбы с РПК и её ответвлениями», — сказал он.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка российских зенитно-ракетных комплексов С-400.