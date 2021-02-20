МИД России сообщил о росте интереса стран Африки к вакцине «Спутник V»

Число государств Африканского континента, проявляющих интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», неуклонно растёт. Об этом сообщили в МИД России по итогам второго заседания научного совета при секретариате форума партнёрства Россия — Африка.

Как отмечается, главной темой мероприятия стало сотрудничество России с африканскими странами в сфере медицины и сельского хозяйства.

«Африканские партнёры ждут содействия со стороны России в преодолении последствий COVID-19... Важным аспектом взаимодействия является применение российской вакцины «Спутник V», — уточняется в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что число государств Африки, заинтересованных в использовании российского препарата, «неуклонно растёт».

Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к вакцине от коронавируса «Спутник V» и заимствованию технологий по её производству.