МИД России сообщил о росте интереса стран Африки к вакцине «Спутник V»

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Число государств Африканского континента, проявляющих интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», неуклонно растёт. Об этом сообщили в МИД России по итогам второго заседания научного совета при секретариате форума партнёрства Россия — Африка.
МИД России сообщил о росте интереса стран Африки к вакцине «Спутник V»
  • Reuters

Как отмечается, главной темой мероприятия стало сотрудничество России с африканскими странами в сфере медицины и сельского хозяйства.

«Африканские партнёры ждут содействия со стороны России в преодолении последствий COVID-19... Важным аспектом взаимодействия является применение российской вакцины «Спутник V», — уточняется в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что число государств Африки, заинтересованных в использовании российского препарата, «неуклонно растёт».

Ранее руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к вакцине от коронавируса «Спутник V» и заимствованию технологий по её производству. 

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