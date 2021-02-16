В Минздраве отметили большой интерес к вакцине «Спутник V»

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Зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и заимствованию технологий по её производству. Об этом заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов.
В Минздраве отметили большой интерес к вакцине «Спутник V»
  • Reuters

«На сегодня мы видим большой интерес к российской вакцине. Что касается международного сотрудничества, то мы в этой части сотрудничаем не только в части поставок, но и в части возможного трансферта технологий, чтобы максимально масштабировать производство для максимального охвата вакцинацией пациентов не только нашей страны, но и партнёров», — приводит ТАСС его слова на конференции по стратегическому сотрудничеству «Новые пути развития: российско-германское партнёрство».

Романов ответил высокую эффективность российской вакцины и заявил, что страхи делать прививку остались в прошлом.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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