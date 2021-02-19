Байден: США привержены обеспечению безопасности союзников по НАТО

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о приверженности США обеспечению безопасности союзников по НАТО в рамках пятой статьи устава альянса.

«Мы полностью привержены нашему союзничеству в НАТО и мы будем придерживаться Пятой статьи (устава НАТО), которая гласит, что атака на одного является атакой на всех нас», — сказал Байден.

Также Байден заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнёрами «краеугольным камнем».

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдёт раскол между двумя сверхдержавами.