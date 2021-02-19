Генсек ООН: мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдёт раскол между двумя сверхдержавами.
Генсек ООН: мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами
  • Reuters

«Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш не уточнил, о каких именно странах идёт речь.

Ранее сообщалось, что в Баварии начинает работу 57-я международная конференция по безопасности. В этом году она пройдёт в виртуальном формате. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить