Генсек ООН: мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество не сможет справиться со стоящими перед ним вызовами, если в мире снова произойдёт раскол между двумя сверхдержавами.

«Мы не можем решить крупнейшие проблемы нашего времени, когда между ведущими мировыми силами существуют трения. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш не уточнил, о каких именно странах идёт речь.

Ранее сообщалось, что в Баварии начинает работу 57-я международная конференция по безопасности. В этом году она пройдёт в виртуальном формате.