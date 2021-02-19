В Кремле прокомментировали ситуацию с СВПД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

«Вы знаете, что мы являемся стороной, которая неоднократно подтверждала свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану, и мы всегда высказывали сожаление в связи с тем, что Соединённые Штаты покинули СВПД. Поэтому мы всё-таки по-прежнему являемся сторонниками этого документа и призываем всех делать всё для его эффективного выполнения», — сказал Песков.

Ранее в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты надеются на конструктивное сотрудничество с Россией и Китаем по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).